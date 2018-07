Turismo: Cciaa, giovani imprese +14% in 5 anni a Milano

Milano, 9 lug. (AdnKronos) - Crescono le giovani imprese dedicate al turismo a Milano e segnano un incremento del +14%: sono una su sette. Secondo uno studio della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi su fonte registro imprese, in particolare, le imprese dei servizi di alloggio e ristorazione in mano ad under 35 passando dalle 2.312 del 2013 alle 2.626 del 2018, più della crescita media italiana che nello stesso periodo è del 5%. In media un'impresa su sette tra quelle attive nel settore è giovane. Si tratta di oltre 2.500 imprese dei servizi di ristorazione e circa 100 attività di alloggio e pesano il 5% sul corrispondente totale italiano (53 mila imprese giovani). Quasi un'imprese su due (47,5%) è di imprenditori nati all'estero mentre le imprese femminili sono il 29% del totale. "Milano e la Lombardia - ha detto Valeria Gerli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - possono crescere ancora come meta turistica internazionale. Lo dimostra l'interesse dei giovani a proporsi in questo settore. Sulla scia di tutte le iniziative di forte richiamo internazionale messe in atto a partire dall'anno di Expo, nel 2018 bisogna continuare a puntare sui grandi eventi e sulla qualità e la varietà dell'offerta. Non solo pubblico internazionale, che già ama i nostri territori". "Occorre investire anche per richiamare i turisti italiani. In molti da tutte le regioni di Italia hanno già scoperto e apprezzato Milano come città d'arte, cultura e leisure e le mete lombarde. Ora bisogna convincerli a tornare e soggiornare più a lungo a Milano e in Lombarda per approfondire e sperimentare tutte le offerte" conclude.