Turchia: triplicata generazione di energia solare (3)

(AdnKronos) - "Le opportunità per forme di produzione di energia rinnovabile, come quella solare, eolica, idroelettrica e geotermica, sono abbondanti in Turchia, e le politiche incoraggianti sostenute da tariffe favorevoli aumenteranno la loro quota nella rete nazionale nei prossimi anni", afferma il presidente della Turkish Exporters Assembly (Tim), Mehmet Büyükeksi. "Ci sono case histories italiane di successo che operano in Turchia, come ad esempio Turboden, Exergy, Enerray e Leitwind, che hanno siglato importanti accordi con aziende turche e possono essere un esempio positivo delle grandi opportunità che il nostro Paese può offrire in termini di sviluppo del business", aggiunge.