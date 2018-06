Turchia: triplicata generazione di energia solare (2)

(AdnKronos) - La partecipazione di soggetti privati nel settore, in particolare quelli di origine italiana, ha contribuito in modo significativo alla maggiore competitività del mercato energetico turco. La vision della Turchia per il 2023 include i seguenti obiettivi per il settore energetico: aumento della capacità totale installata fino a 120 GW; aumento della quota di risorse rinnovabili fino al 30%; massimizzazione dell'utilizzo di energia idroelettrica; aumento fino a 20.000 MW della capacità installata grazie all'energia eolica; installazione di centrali elettriche che forniranno 1.000 MW di energia geotermica e 5.000 MW di energia solare; estensione della lunghezza delle linee di trasmissione a 60.717 km; raggiungimento di una capacità di unità di distribuzione di potenza pari a 158.460 MVA; estensione dell'uso di reti intelligenti; aumento della capacità di stoccaggio di gas naturale a oltre 11 miliardi di m3; messa in atto di centrali nucleari (due centrali nucleari operative, con una terza in costruzione); incremento della capacità di carbone installata dal livello attuale di 17,3 GW a 30 GW. La Turchia, riferisce Turkey Promotion Group, "non solo ha un enorme mercato interno, ma vanta anche una posizione strategica tra importanti Paesi consumatori e fornitori di energia, fungendo quindi da hub energetico regionale in Europa. Gli oleodotti e i gasdotti attualmente esistenti e in progetto, le criticità legate agli Stretti della Turchia e le promettenti scoperte di riserve di idrocarburi all'interno del paese stesso conferiscono alla Turchia un maggiore effetto leva sui prezzi dell'energia e rafforzano il suo status di 'porta di passaggio'".