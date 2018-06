Treviso: cento giovani firmano appello per riconferma Manildo a sindaco città

Treviso, 7 giu. (AdnKronos) - Cento ragazzi e ragazze che vivono, studiano e lavorano a Treviso, innamorati della città, e che vogliono continuare a credere nel cambiamento. A ricevere questa mattina le 100 firme di giovani trevigiani che il 10 giugno sceglieranno il futuro di Treviso, il sindaco e ricandidato Giovanni Manildo. "Siamo ragazzi e ragazze che vivono, studiano e lavorano a Treviso. Siamo innamorati della nostra città: cinque anni fa la reputazione di Treviso era chiusa, grigia, ostile a qualsiasi tentativo di cambiamento . sottolinea l'appello - In questi anni l'abbiamo vista rinascere e diventare più bella, più aperta, più accogliente e sostenibile.Se qualcuno ci avesse detto cinque anni fa che la nostra città avrebbe accolto e sostenuto festival ed eventi di respiro nazionale e internazionale probabilmente ci saremmo messi a ridere: oggi Treviso è tra le città più attente e presenti sulla scena artistica e culturale in Italia e in Europa". "Non ci accontentiamo: nei prossimi anni vogliamo un comune che investa sempre più sulla cultura, sui grandi concerti, sulle mostre, sui tanti eventi organizzati da cittadini e associazioni nel centro come nei quartieri - spiegano - Treviso oggi è una comunità aperta, che ha deciso di investire sulle persone e sui diritti: per noi è un orgoglio che la città abbia ospitato e patrocinato il Treviso Pride, anticipato il testamento biologico, scelto di assegnare la cittadinanza onoraria a tanti minori stranieri".