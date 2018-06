Treviso: cento giovani firmano appello per riconferma Manildo a sindaco città (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Non ci accontentiamo: nei prossimi anni vogliamo una città ancora più impegnata e ancora più sensibile al tema dei diritti delle persone, rappresentata da una giunta pronta a difendere le nuove generazioni e le conquiste di civiltà di questi anni, a prescindere dalle decisioni che possano venir prese a Roma. Per noi il rispetto dei diritti nella nostra comunità viene prima di qualsiasi iniziativa politica", sottolineano. "Vogliamo che Treviso sia una città sempre più attenta agli studenti, dalla scuola superiore all'università, senza rinunciare a sostenere idee innovative che possono creare occupazione e offrire una prospettiva lavorativa ai giovani: Il comune deve battersi per creare lavoro, investire sulle politiche attive e sulle grandi e piccole cose: più biblioteche, aperte più a lungo, più centri di socialità nei quartieri, più interventi sul diritto allo studio", continua l'appello dei giovani. "Crediamo che i frutti di questi anni debbano continuare ad essere coltivati e vogliamo una Treviso che guardi al futuro. Vogliamo che quanto è stato fatto in questi anni diventi la strada su cui costruire il futuro dei prossimi anni, per una Treviso che continui ad essere aperta e sensibile alle istanze di tutti i suoi cittadini, in particolare quelli più giovani. Questo futuro lo possiamo costruire con la rielezione di Giovanni Manildo a Sindaco di Treviso. Apprezziamo il lavoro svolto da Giovanni come sindaco e apprezziamo la sua persona per onestà e competenza", concludono.