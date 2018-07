Trenord: Comazzi (Fi), investire su nuovo parco mezzi e rete

Milano, 10 lug. (AdnKronos) - "In attesa di comprendere le implicazioni relative al nuovo assetto societario - che richiede tempi lunghi e riflessioni complesse - ritengo che oggi Regione Lombardia sia di fronte a un grande compito. Tra le priorità assolute della politica c'è quella di rilanciare il servizio ferroviario, garantendo una qualità e un benessere maggiore a migliaia di viaggiatori e pendolari lombardi". Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale in Lombardia. "Per il futuro di Trenord puntiamo su nuovi investimenti per rinnovare il parco mezzi (oggi buona parte delle carrozze denuncia almeno 35 anni di servizio) e della rete ferroviaria, per un trasporto locale sempre più efficiente. Alle migliaia di pendolari e viaggiatori dobbiamo infatti garantire la massima puntualità ed efficienza, garantendo inoltre il decoro e la pulizia all'interno delle vetture". "Altro tema cardine -conclude l'esponente azzurro- riguarda la sicurezza all'interno dei convogli, con un maggiore presidio da parte delle forze dell'ordine e la sperimentazione di body cam date in dotazione al personale. Ripartiamo da qui per rendere ancora più efficace il nostro servizio di trasporto pubblico?.