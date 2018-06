Trenitalia: Thello punta 3,5 mln per rinnovare look treni notte 2

(AdnKronos) - In tutto sono otto i collegamenti al giorno fra Italia e Francia: due notturni sulla tratta Venezia-Milano-Parigi e sei sulla Milano-Nizza-Marsiglia, di giorno. Le città collegate da Thello sono 27. Con il treno Milano-Nizza-Marsiglia si possono raggiungere le località più cool della Costa Azzurra, tra cui Montecarlo, Nizza, Antibes, Cannes e Saint Raphaël. A conferma che l'obiettivo principale dell'operazione è di incrementare il turismo internazionale: "Il nostro focus -sottolinea Rinaudo- è focalizzato in particolare sulla clientela internazionale turistica che vuole fare una vacanza di qualità sin dal servizio di trasporto". Per questo "abbiamo introdotto anche le cabine 'premium' pensate per i clienti più esigenti, disposti a pagare di più. Hanno bagno e doccia all'interno e offrono un kit di benvenuto, con drink e colazione in camera, biancheria in cotone e trousse con prodotti da bagno e ciabattine. Sono ideali per un viaggio romantico in coppia, ma anche per chi viaggia per lavoro e vuole risparmiare tempo e denaro evitando un pernottamento in hotel". Anche le carrozze ristorante sono state rinnovate e offrono menù con specialità tipiche italiane e francesi. Il servizio bar resta aperto tutta la notte e ogni tavolino è dotato di prese di corrente, utili a chi intenda impiegare il viaggio per lavorare con il pc. Non manca l'intrattenimento, con serate gastronomiche e musicali. I prezzi "sono adatti per tutte le tasche" e partono dai 30 euro della tratta Marsiglia-Milano e dai 35 della tratta Parigi-Venezia. (segue)