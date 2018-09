Travolge vicini, continuano le ricerche di un 52enne

Continuano le ricerche di un 52enne, che alla guida della Fiat Punto del padre ha travolto i suoi vicini di casa ferendone sette e uccidendone una, Maria Napoli, 87 anni. I carabinieri della Compagnia di Palagonia, guidati dal tenente colonnello Felice Pagliara, stanno passando al setaccio le campagne del paese e quelle di Militello in Val di Catania. In azione c’e anche il gruppo speciale dei ‘Cacciatori Sicilia’. Nel centro storico e alla periferia di Palagonia sono stati istituiti diversi posti di blocco. In serata sono state attivate le celle fotoelettriche per fare luce nelle campagne. Fagone, dopo avere in più riprese investito i suoi vicini di casa, si è allontanato a bordo dell’auto utilizzata da ariete e l’ha abbandonata in campagna in contrada Tre Fontane. Il suo telefono cellulare risulta irraggiungibile.