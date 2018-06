Trasporti: Toninelli, con Torino all’avanguardia su smart mobility (2)

(AdnKronos) - ?Siamo soddisfatti della collaborazione con il ministero alle infrastrutture e ai trasporti. La Città di Torino - ha dichiarato la Sindaca Chiara Appendino - intende promuovere le sperimentazioni sulle smart road e sui veicoli a guida autonoma, in modo tale che diventino una leva importante di sviluppo per un territorio che può vantare un know how unico, un'industria automobilistica leader a livello mondiale e un contesto di ricerca di assoluta eccellenza?. Il Ministero, attraverso l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per il veicolo connesso e a guida autonoma, garantirà il coordinamento nazionale tra le diverse iniziative locali presenti e future in ambito smart road e sperimentazione su strada di veicoli a guida automatica, e contestualmente darà il necessario supporto alle stesse iniziative per risolvere le eventuali criticità che potrebbero sorgere. _