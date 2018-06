Trasporti: Smet, entro 2022 nostra flotta alimentata a gas naturale

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - ?Entro il 2022 la nostra flotta sarà composta esclusivamente da Eco Truck Lng di ultima generazione, alimentati quindi a metano liquido. Elimineremo completamente l'alimentazione a diesel e ci concentreremo sull'utilizzo del gas naturale, che rappresenta il combustibile del futuro: consente infatti di abbattere significativamente le emissioni di CO2 e di polveri sottili e, in alcuni casi, anche di ridurre l'inquinamento acustico?. Ad annunciarlo Domenico De Rosa, amministratore delegato di Smet, il gruppo salernitano leader europeo nel settore della logistica integrata, in occasione della cerimonia di inaugurazione del primo impianto di rifornimento LNG del sud Italia presso la stazione di Baronissi Est sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. ?Siamo stati tra le prime aziende del settore a volere fortemente la svolta green del trasporto su strada. Già nel 2014 abbiamo infatti deciso, in partnership con Mecar e Iveco, l'ingresso in flotta di un numero sempre maggiore di IVECO Stralis 330 e 400, che sono gli Eco Truck LNG di nuova generazione maggiormente performanti - ha ricordato De Rosa ? L'utilizzo di questi mezzi comporta concreti vantaggi anche da un punto di vista del rendimento, con un risparmio in termini di consumi stimato intorno al 15% rispetto a un mezzo alimentato a diesel. Siamo certi che il trasporto, per essere vincente, debba essere prima di tutto responsabile: a questo proposito è fondamentale l'azione comune tra legislatore e case produttrici, che spiana la strada in questa direzione?. ?Spero che questo sia solo il primo passo verso l'ampliamento della rete di distribuzione. A questo proposito, l'UE si è espressa con chiarezza, indicando che entro il 2025 la distanza massima tra due stazioni di rifornimento non dovrà superare i 150 km per il gas naturale compresso (CNG) e i 400 km per il gas naturale liquefatto (LNG)?, ha detto De Rosa commentando l'inaugurazione dell'impianto.