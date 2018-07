Trasporti: le Jolly della Messina ritornano nel Porto di Napoli

Roma, 16 lug. (AdnKronos) - Dopo cinque anni di distacco rivive un matrimonio che era durato quasi un secolo. È quello fra la compagnia di navigazione Ignazio Messina & C. e il porto di Napoli, che tornano a essere gemellati nel terminal Co.Na.Te.Co/ Soteco al quale approda oggi, 16 luglio, la Jolly Palladio con i colori e le insegne del gruppo armatoriale genovese. Il ritorno a Napoli significa, da un lato, un recupero delle origini (le navi Messina hanno scalato all'ombra del Vesuvio dal 1921 al 2013) e, dall'altro, anche la convinzione di lasciarsi alle spalle tutti i problemi operativi - principalmente i tempi di attesa per entrare in porto e gli scarsi fondali - che avevano determinato la scelta dolorosa ma coraggiosa di lasciare il porto di Napoli. Il ritorno si basa anche su una sfida di creare insieme al Terminal Co.Na.Te.Co./Soteco - che fa capo al Gruppo Msc con il quale i rapporti di collaborazione societaria e operativa sono sempre più stretti e proficui - forme di sinergia che si traducano in un vero e proprio servizio di prima classe per i clienti della Messina nel Centro Sud Italia. ?Il nostro Gruppo ? sottolinea Ignazio Messina, Amministratore Delegato della società di famiglia Ignazio Messina & C. S.p.A. e Vice Presidente della Gruppo Messina S.p.A. ? sta attraversando con successo un periodo di complesso cambiamento e riposizionamento. Il nostro futuro non potrà prescindere né da alleanze importanti né dalla capacità di cogliere nella nostra storia quei valori che fanno tutt'oggi del nostro Gruppo una delle realtà più importanti dello shipping italiano?.