Trasporti: Filt, bene europarlamentari su pacchetto mobilità

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - ?Bene la mozione avanzata da una parte consistente di deputati europarlamentari di bloccare il mandato sul pacchetto mobilità, votato lo scorso 4 giugno dalla Commissione Trasporti?. A riferirlo sono i segretari nazionali della Filt Cgil, Giulia Guida e Michele De Rose, spiegando che ?le modifiche approvate dalla Commissione Trasporti non sono in grado di contrastare il dumping sociale e la concorrenza sleale nel settore del trasporto su strada ed invece, di fatto, peggiorano le condizioni di vita e lavoro dei conducenti professionisti italiani ed europei di camion, pullman e autobus a lunga percorrenza?. ?La presa di posizione da parte degli europarlamentari - spiegano i due dirigenti nazionali della Filt - dimostra che le osservazioni dei sindacati sono state condivise e in parte risolve le contraddizioni tra il voto della Commissione Trasporti e quello della Commissione Lavoro, permettendo di avviare una seria riflessione, in merito a temi decisivi per le condizioni sociali, di vita e lavoro e di salute e sicurezza, di chi circola e opera sulla strada, trasportando merci o persone?. ?Ora auspichiamo che gli europarlamentari - chiedono infine Guida e De Rose - nel voto in programma domani, si esprimano per rinviare ad una nuova discussione in plenaria dell'Euro Parlamento quanto approvato dalla Commissione Trasporti, anche con l'eventuale accoglimento di emendamenti. Come auspichiamo anche che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli risponda alla richiesta unitaria d'incontro su questi temi, inviata insieme a Fit Cisl e Uiltrasporti?.