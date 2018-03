Trasporti: Federconsumatori, spropositati costi traghetti Sardegna (2)

(AdnKronos) - "Nel 2018 - prosegue Federconsumatori - la situazione non cambia, ci scrive un altro utente denunciando: 'Purtroppo ho notato che anche quest'anno i prezzi dell'attraversata da Genova a Olbia sono di nuovo aumentati e di parecchio. Quest'anno il costo con auto e cabina, andata e ritorno per due persone è di 703.27 ? un prezzo a giugno veramente esagerato. Il costo dell'auto andata e ritorno, due anni fa costava 80 ? e quest'anno la bellezza di 250 euro". "Incrementare in maniera così spropositata i profitti aziendali nei periodi di maggior flusso turistico è una politica estremamente scorretta, che creerà danni non solo ai cittadini, ma anche all'economia della Sardegna stessa", afferma Federconsumatori ricordando che "il trasporto è elemento di diritto alla mobilità previsto all'articolo 16 della Costituzione e costituisce un servizio di interesse economico generale e, quindi, tale da dover essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica e, ci permettiamo di aggiungere, indipendentemente dal periodo dell'anno!". "Riteniamo opportuno che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e le autorità competenti effettuino i dovuti approfondimenti, in quanto i rialzi dei costi delle materie prime energetiche e dei servizi nautici, indicati ?sempre? come giustificazione degli aumenti dalle compagnie di trasporto private, in realtà sono insufficienti a determinare aumenti tariffari così ingenti. Da parte nostra stiamo predisponendo un esposto da inviare all'Autorità competente", conclude l'associazione dei consumatori.