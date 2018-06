Trapianti: primo di utero in Gb entro il 2018

Roma, 5 giu. (AdnKronos Salute) - Si avvicina il momento del primo trapianto di utero in Gran Bretagna. Gli specialisti che stanno lavorando al progetto sperano di eseguire il primo intervento di questo tipo "prima della fine del 2018". Il ginecologo Richard Smith, della charity Womb Transplant Uk, ha spiegato anche che saranno usate donatrici viventi. Nel 2015, ricorda la Bbc online, furono autorizzati 10 trapianti di utero nel Paese, tutti da cadavere. Ora il team sta pianificando di utilizzare donatori viventi e cadaveri. La procedura da vivente è più semplice e consente di ridurre i tempi dell'intervento da 12 a circa 4 ore, secondo il ginecologo del Queen Charlotte's and Chelsea Hospital di Londra. Circa 750 donne avrebbero contattato il team per informarsi sul trapianto. La charity ha fondi a sufficienza per finanziare tre trapianti, ma servirà molto più denaro per completare 15 interventi, cinque dei quali da donatrici viventi. Ma a chi è destinato questo intervento? Circa 6 mila donne nel Paese sono nate senza utero, per non contare le pazienti operate per un tumore. Attualmente il trapianto di utero è stato eseguito in 10 Paesi, e nel 2014 in Svezia una donna per la prima volta al mondo ha partorito un bimbo con un utero donato da un'amica. Nel 2017, a Dallas, c'è stato il primo successo americano. Se finora nel mondo 42 donne hanno ricevuto un trapianto di utero, i neonati venuti alla luce in questo modo sono 11, otto dei quali in Svezia. Il 'censimento' è descritto su 'Bjog: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology' da un team giapponese, che ha realizzato la prima revisione globale sul trapianto di utero. Nel trial svedese su nove pazienti, in media sono state necessarie 11,5 ore per rimuovere l'utero dalle donatrici, e 4,5 ore per trasferirlo nel ricevente. Un team in Cina ha ridotto la prima fase a 6 ore usando dei robot. Ma come funzionerà la procedura in Gb? A donare l'utero saranno con grande probabilità madre o sorella della paziente destinata a riceverlo. Dopo 6 mesi dall'intervento, se tutto andrà bene, la donna riceverà un impianto di embrioni realizzati con i suoi ovuli e il seme del compagno. Le coppie, fanno sapere i medici, potranno tentare due gravidanze. Quando non sarà più necessario, l'utero verrà rimosso. Il team britannico al momento è stato contattato da circa 50 potenziali pazienti, molte delle quali hanno anche familiari disposte a donare l'utero. L'intervento avverrà in strutture del servizio sanitario britannico, ma a pagare sarà la charity.