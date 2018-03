Trapani: vendevano passaporti e permessi di soggiorno in bianco, arrestato un poliziotto

Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Un giro di passaporti e permessi di soggiorno in bianco, rubati e poi rivenduti sul mercato clandestino. E' quanto emerso da un'indagine della Squadra mobile di Trapani, insieme al Servizio centrale operativo, che ha portato all'arresto un agente di polizia del commissariato di Marsala e di un cittadino marocchino. Denunciata in stato di libertà anche una donna. Le accuse per i tre sono di associazione a delinquere, peculato, corruzione, furto e ricettazione. Gli investigatori hanno scoperto che dietro al furto di numerosi permessi di soggiorno avvenuto un anno fa a Trapani c'era la mano di un poliziotto 'infedele'. Secondo quanto ricostruito, l'agente di polizia consegnava i documenti in bianco al cittadino marocchino che, con la complicità della donna denunciata, si occupava di 'piazzarli' all'estero sul mercato clandestino. I documenti venivano poi contraffatti e venduti a cittadini extracomunitari per consentire il loro ingresso in Italia o in altri Paesi europei.