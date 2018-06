Trapani: omicidio D’Aguanno, giovane ucciso con rasoio da barbiere

Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - E' stata ritrovata l'arma con cui lo scorso martedì Alessio Li Volsi ha accoltellato a morte Fabio D'Aguanno. Si tratta di un cosiddetto 'Rasoino catanese', attrezzo da lavoro utilizzato, nel recente passato, dai barbieri siciliani. Uno strumento a cui Li Volsi era particolarmente legato al punto di chiamarlo 'me frate' (mio fratello, ndr). Subito dopo il fermo l'arma non era stata ritrovata per "le errate e svianti indicazioni fornite dal fermato" spiegano gli investigatori dell'Arma. Ieri la svolta. Il rasoio si trovava a casa della nonna materna dove Li Volsi, poco prima di essere fermato, lo aveva nascosto a dimostrazione del fatto, dicono adesso i carabinieri, del "legame così forte, quasi fraterno con quell'arma bianca da non volersene disfare nemmeno dopo la commissione di un delitto così efferato". Dopo l'interrogatorio di convalida in carcere ieri, i carabinieri sono riusciti a raccogliere elementi che hanno consentito di recuperare l'arma nella casa della nonna materna. E' stato aggiunto così l'ultimo pezzo che mancava alla ricostruzione del già grave quadro indiziario. Secondo quanto ricostruito dai militari Li Volsi avrebbe avuto una discussione con un altro giovane e D'Aguanno si sarebbe intromesso per cercare di placare gli animi. Li Volsi, però, lo ha accoltellato al collo. Immediata la corsa in ospedale dove D'Aguanno è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I medici non sono però riusciti a salvargli la vita.