Trapani: al via Cous Cous Fest, 10 giorni tra sfide in cucina e spettacoli

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - Prende il via venerdì a San Vito Lo Capo (Trapani) la 21esima edizione del 'Cous Cous Fest', il Festival internazionale dell'integrazione culturale, all'insegna dello slogan 'Emozioni unite'. L'evento, organizzato dall'agenzia di comunicazione Feedback, producer della rassegna, in collaborazione con il Comune di San Vito Lo Capo e con il sostegno dei main sponsor Bia CousCous, Electrolux Professional, Conad e Lavazza, animerà la cittadina del trapanese fino a domenica 30 settembre con un programma di dieci giorni tra sfide di cucina italiane e internazionali, cooking show con chef stellati, degustazioni, talk show, concerti e spettacoli. La manifestazione promuove un confronto tra Paesi dell'area euro-mediterranea e non solo, prendendo spunto dal cous cous, piatto semplice, simbolo di meticciato e contaminazione, all'insegna dell'integrazione e dello scambio tra i popoli. "Anche quest'anno ? ha detto il sindaco Giuseppe Peraino - la nostra cittadina ospiterà chef internazionali, grandi ospiti e artisti per una festa all'insegna del gusto, del divertimento e del confronto tra culture. Il Cous Cous Fest è un appuntamento internazionale, dalla tradizione ultra ventennale, l'evento di punta del territorio che porta alto il nome di San Vito Lo Capo nel mondo". L'edizione di quest'anno si apre con l'evento 'Make a Network', organizzato da UniCredit, che conclude il ciclo di incontri SicilyDigitalDay, Sicily4Business e SicilyOnTourism, promossi lo scorso anno per sostenere la crescita del territorio con la costruzione di un network di valore in Sicilia tra la new economy, l'agroalimentare di qualità e il settore dell'accoglienza turistica. In programma i saluti istituzionali, la presentazione delle best practice di nove aziende siciliane e due tavole rotonde.