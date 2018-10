Total: rafforza cooperazione con algerina Sonatrach in gas e petrolchimica

Parigi, 7 ott. (AdnKronos) - Il gruppo petrolifero francese Total rafforza la sua cooperazione nel gas e nel settore petrolchimico con il gruppo algerino Sonatrach. Ad annunciarlo in una nota è il gruppo francese che ha firmato oggi due nuovi contratti nell'ambito della loro cooperazione firmata nel 2017. In particolare Sonatrach (51%) e Total (49%) si impegnano a realizzare gli investimenti necessari alla valorizzazione delle riserve del giacimento di Erg Issuane della concessione Tft Sud che vengono stimate a circa 100 milioni di barili equivalenti petrolio. L'investimento è di circa 400 milioni di dollari mentre l'avvio della produzione è previsto per fine 2021. Inoltre Total e Sonatrach hanno firmato anche un patto di azionario per creare la joint venture Step, Sonatrach Total Entreprise Polymères, che sarà incaricata di portare a termine un progetto petrolchimico a Arzew nell'Ovest dell'Algeria. Questi accordi, commenta il Ceo di Total, Patrick Pouyanné, "segnano una nuova tappa nello sviluppo della partnership strategica tra i due gruppi in modo da proseguire la valorizzazione delle riserve in gas".