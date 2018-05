Roma, 18 mag. - (AdnKronos) - Torna il sole nel weekend. Nel terzo fine settimana di maggio l'atmosfera tenderà a stabilizzarsi temporaneamente per il moderato aumento della pressione con meno temporali e temperature in aumento. Lo comunica il team del sito www.iLMeteo.it. Sabato il sole splenderà su tutto il Centro-Sud, al Nordest e sulla pianura lombarda, salvo locali addensamenti pomeridiani sui monti del Lazio. Tempo più instabile con rovesci sparsi e occasionali temporali seguiti da schiarite sull'arco alpino e sul Piemonte. Temperature che saliranno raggiungendo 25-26°C al Nordest, su Toscana, Lazio e Campania. Domenica il sole continuerà a splendere al Sud, in Sicilia, su quasi tutto il Centro e ancora al Nordest, ma i temporali presenti sull'arco alpino si spingeranno fin verso la pianura del Piemonte e della Lombardia occidentale in serata. Temperature che non subiranno sostanziali variazioni, se non una diminuzione in Piemonte dove spiccano i 17°C di Torino. "L'avvio della settimana sarà ancora una volta molto instabile con rovesci e temporali diffusi sulle regioni centrali e al Nord, ma le temperature cominceranno ad aumentare gradualmente", dice Sanò Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo , che annuncia l'arrivo dell'anticiclone africano Scipione, atteso per l'ultimo weekend di maggio con tanto sole, qualche temporale di calore sui rilievi e temperature che misureranno valori tipicamente estivi su gran parte d'Italia.