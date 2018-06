Roma, 6 giu. (AdnKronos) - Sull'autostrada A10 Genova-Savona, è stato riaperto il tratto compreso tra Arenzano e il bivio con l'A26 in direzione di Genova, che in mattinata era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 16. Lo comunica Autostrade per l'Italia. L'incidente aveva coinvolto un mezzo pesante che trasportava giornali e che aveva ostruito completamente la carreggiata bloccando il traffico in direzione di Genova.