‘Think Milano’, Ibm mette la tecnologia a servizio delle aziende

Milano, 7 giu. (AdnKronos) - Otto giorni di incontri per spiegare come fare innovazione in Italia. Il Think di Ibm si è posto questo obiettivo riunendo al Pavilion di Piazza Gae Aulenti, esponenti delle istituzioni, dell'industria e delle professioni. Si è così discusso di prodotti e soluzioni per portare le potenzialità della tecnologia all'interno delle aziende per analizzare la grande mole di dati estraendone conoscenza per il business. ?L'uomo rimane al centro di ogni processo decisionale - ha spiegato Enrico Cereda, presidente e amministratore delegato di Ibm Italia - ma grazie alla tecnologia, l'intelligenza artificiale viene messa a disposizione del fattore umano per aumentarne conoscenze e capacità, senza dimenticare aspetti come l'etica e la responsabilità nell'utilizzo dei dati?. Ibm, nei suoi oltre 100 anni di storia ha inoltre assegnato per la prima volta i Thinker Award a quanti, in rapporto alla tecnologia, fanno della centralità dell'uomo la cifra del proprio pensiero e del proprio operato.