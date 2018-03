Terzo Valico: Fillea, opera fondamentale, quando finisce campagna elettorale?

Roma, 16 mar.. (AdnKronos) - ?Quando finisce la campagna elettorale? Il M5 Stelle ha vinto le elezioni ed è naturale che provi a trovare in Parlamento i numeri per governare, ma non vorremmo che di fronte alle difficoltà di formare un governo si mettesse in scena l'ennesimo tentativo di spostare l'attenzione, straparlando del Terzo Valico, un'opera fondamentale per il Paese?. Così dichiarano in una nota congiunta il segretario generale Fillea Alessandro Genovesi ed i segretari generali della Cgil Liguria, Piemonte, Lombardia, Federico Vesigna, Massimo Pozzi ed Elena Lattuada. ?Il Terzo Valico - affermano i sindacati - è la parte italiana del corridoio 6 della rete europea che si prefigge di collegare in maniera efficiente ed ecologicamente sostenibile il Mar Mediterraneo con il Mar del Nord, con l'obiettivo di raddoppiare la capacità di trasporto su ferro quando il traffico merci sviluppato sul corridoio viene oggi effettuato per il 75% su strada. Il terzo valico è un'opera fondamentale per lo sviluppo della portualità ligure e delle piattaforme logistiche di Piemonte e Lombardia che valgono il 60% delle merci trasportate nel nostro paese ed è la naturale porta di accesso verso il nord ovest?. ?Il terzo valico ? continua la nota ? è un'opera fondamentale non solo per velocizzare il trasporto di passeggeri verso Torino e Milano ma anche e soprattutto per ridurre quel costo logistico che pesa per tutte quelle imprese che guardano ai mercati del Mediterraneo e dell'Asia. Oltre che per liberare le nostre strade dall'inquinamento prodotto dalla circolazione di migliaia di tir. E' un'opera strategica per scongiurare l'isolamento di una regione come la Liguria che ha una naturale vocazione turistica ma sconta un enorme deficit infrastrutturale?.