Terzo Valico: Fillea, opera fondamentale, quando finisce campagna elettorale? (2)

(AdnKronos) - ?L'aspetto poi più sconcertante della polemica avviata dai 5 stelle sono i tempi. Dopo trent'anni di discussioni e di dibattiti il terzo valico è un'opera interamente finanziata. Il 20% è già stato realizzato e nei cantieri stanno lavorando oltre 3000 persone alle quali non si può dire arrivederci e grazie. E se è vero che le infrastrutture non si realizzano per dare lavoro ma perché servono, il terzo valico è proprio il migliore esempio di un'opera necessaria e utile?, dice la Fillea. ?Si può non essere d'accordo sull'utilità delle infrastrutture che connettono l'Italia al Mondo ma crediamo sia sbagliato utilizzare argomenti pretestuosi per sostenere le proprie tesi, come per esempio la tesi che la corruzione si annida dove vi sono lavori pubblici. Crediamo - sottolinea la Fillea - invece che il tema della legalità e della trasparenza qualifichi il livello di cultura del nostro paese e non già questa o quell'opera e che il contrasto alla illegalità si fa contrastando i criminali non le opere necessarie al Paese, siano esse le grandi o le piccole, siano esse il Terzo Valico o la normale manutenzione contro il dissesto idrogeologico?. ?Ci vuole, infine, grande attenzione ai temi della sicurezza e dell'ambiente e la vigilanza non può che essere massima, ma non è con il catastrofismo gratuito che si possono risolvere i problemi: appare opportuno ricordare la qualità e l'efficacia del sistema di sorveglianza costruito con le istituzioni, di cui peraltro l'avanzamento del lavoro a rilento testimonia la grande attenzione al rispetto delle regole del lavoro in presenza di amianto. Chi si candida al governo ? concludono i dirigenti della Cgil ? deve provare ad andare oltre gli slogan da campagna elettorale e concentrarsi sulla concretezza delle cose utili da fare, anche se proposte da altri".