Terrosismo: Mattarella, D’Antona uomo del dialogo al servizio del progresso (2)

(AdnKronos) - "D'Antona aveva dedicato la propria vita al diritto del lavoro e, nelle trasformazioni del nostro tempo, si era impegnato per rafforzare i principi costituzionali. Nella delirante visione dei terroristi, D'Antona è diventato, come i suoi colleghi Ezio Tarantelli e Marco Biagi, un simbolo da annientare. La sua opera per un mondo del lavoro moderno e parte dello sforzo per la crescita del Paese, unita all'impegno per combattere le diseguaglianze e rimuovere gli ostacoli che frenano e limitano l'universalità dei diritti che la Costituzione sancisce, costituisce patrimonio comune", ha concluso il capo dello Stato.