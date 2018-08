Terremoto: Romagnoli (M5S), oggi prima pietra ricostruzione

Roma, 4 ago. (AdnKronos) - "E' stata una grande emozione stamattina vedere il vicepremier Luigi Di Maio inaugurare la scuola di via don Petruio a Fabriano insieme al commissario straordinario Paola De Micheli. Di fatto, con la scuola fabrianese, è stata messa la prima pietra di una ricostruzione che ora riguarderà l'intero cratere sismico". Lo afferma Sergio Romagnoli, senatore M5S eletto nelle Marche. "Le aree appenniniche -aggiunge- vengono da un biennio di disagi e ritardi: è dovere di tutti ora impegnarsi per accelerare i processi per ricostruire con tempi e costi certi gli edifici sia privati sia pubblici, a partire proprio dalle scuole. Il tema degli adeguamenti antisismici e della sicurezza dei plessi scolastici deve avere un ruolo di assoluta centralità in questa legislatura, a cominciare proprio da quelli interessati negli ultimi due anni dagli eventi sismici".