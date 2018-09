Terremoti: ingegneri milanesi, ok cultura prevenzione ma no a report visita

Milano, 28 set. (AdnKronos) - Ingegneri milanesi in campo per la prevenzione sismica, ma con qualche riserva sulle iniziative lanciate dal Consiglio nazionale degli ingegneri per via di possibili rischi sulla stesura dei report di visita. Il presidente dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano, Bruno Finzi, spiega: "La prevenzione sismica non solo è importante, ma fondamentale per lo sviluppo del Paese e per la manutenzione del patrimonio immobiliare costruito". Per questo "è necessario, sempre più, diffondere una cultura che faccia comprendere quanto sia nevralgico il concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese. Riteniamo quindi senza dubbio positivo l'impegno intrapreso dal Consiglio nazionale degli ingegneri con l'iniziativa nazionale 'Diamoci una Scossa!', ma allo stesso tempo in essa ravvisiamo rischi che ci portano a non aderire in pieno a questo evento". "Tutti gli ordini degli ingegneri lombardi, riuniti all'interno della Consulta regionale ordini ingegneri Lombardia -spiega Finzi- hanno condiviso lo spirito dell'iniziativa, con riferimento agli impegni in ambito informativo e divulgativo per quanto riguarda la sicurezza del costruito e la possibilità di usufruire di aiuti statali come il 'Sismabonus'". Allo stesso tempo, sottolinea, "non nascondono ampie riserve sull'iniziativa denominata 'Sopralluoghi e stesura del report di visita'". L'iniziativa 'Diamoci una Scossa!' del Consiglio nazionale ingegneri prevede visite tecniche informative da parte di architetti e ingegneri, presso le abitazioni. I professionisti, esperti in materia, forniranno, così come indicato dal Consiglio nazionale ingegneri, una prima informazione sullo stato di rischio degli edifici e sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo: "Come Ordine di Milano e più in generale come Ordini lombardi, abbiamo subito evidenziato come la compilazione del 'report di visita' richieda una notevole professionalità".