Teatro: Milano, Simona Atzori danza per ‘Wondy sono io’

Milano, 5 gen. (AdnKronos) - 'Wondy Sono Io' con il Gruppo 24 Ore presenta lo spettacolo di danza Una Stanza Viola, in scena mercoledì 10 gennaio 2018 alle 20.45 al Teatro Manzoni di Milano. Protagonista sarà la ballerina Simona Atzori, nata senza braccia, che al termine della performance dialogherà con il presidente dell'associazione Alessandro Milan, raccontando la sua esperienza di resilienza tra danza, scrittura e pittura. Lo spettacolo per 'Wondy Sono Io' accompagnerà gli spettatori in un viaggio di movimenti, emozioni, bellezza e colore, introducendoli in Una Stanza Viola, dove si danzeranno le sfumature della vita, in un concerto di corpi sensibili. Così come il dialogo con Alessandro Milan, sarà un momento di confronto su come le difficoltà possano diventare delle reali opportunità e come la resilienza possa essere realmente un monito nel superamento di ogni barriera che la vita può presentarci.