Tap: Mattarella, rotta strategica per approvvigionamenti energetici

Baku, 18 lug. (AdnKronos) - Occorre "utilizzare appieno il potenziale economico che si sviluppa lungo la direttrice Caspio-Mar Nero-Mediterraneo. Una rotta strategica per la diversificazione degli approvvigionamenti energetici diretti in Europa e per lo sviluppo di nuove vie commerciali intercontinentali, che possano fungere da volano per una crescita condivisa e di lungo periodo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Università 'Azerbaijan Diplomatic Academy' di Baku.