Tap: Cisl, importante che Governo abbia convalidato finanziamento Ue

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "E' un fatto importante che il Governo Italiano abbia convalidato il finanziamento europeo per la realizzazione della Tap, il gasdotto che approderà in Puglia e che dal 2020 dovrebbe distribuire nuovo gas metano a tutta l'Italia e in parte anche all'Europa". Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Cisl, Angelo Colombini. "Il rappresentate del Governo italiano nell'ambito della Bers (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) -sottolinea il sindacalista- ha dato il proprio parere positivo ad un prestito complessivo di 1,2 miliardi di euro per la realizzazione, appunto, del gasdotto Tap che dall'Azerbaigian approderà sulle coste pugliesi per il trasporto di gas metano". Dopo questa decisione del Governo nazionale che di fatto agevola la realizzazione del gasdotto, l'auspicio della Cisl "è che si possa sviluppare, con pacatezza e serenità, un confronto serio e ragionato per cogliere appieno tutte le potenzialità che l'opera potrà comportare in termini di sviluppo, di benessere e di occupazione, ma anche l'analisi altrettanto seria di eventuali situazioni di persone e attività economiche danneggiate, che dovranno essere opportunamente valutate e adeguatamente compensate".