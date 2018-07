Tap: Cisl, importante che Governo abbia convalidato finanziamento Ue (2)

(AdnKronos) - Di fatto al momento, aggiunge Colombini, "c'è solo una corsa di tanti paesi a sfruttare il gas dell'Azerbaigian e le opportunità del gasdotto TAP : dalla Turchia che svilupperà una propria rete per l'intera area anatolica, la regione dell'Asia minore, alla Bulgaria che agganciandosi alla Tap svilupperà una propria rete per 3 miliardi di metri cubi di gas all'anno e quasi tutti gli stati ex jugoslavi, Albania, Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Croazia, il cui progetto prevede l'utilizzo di circa 5 miliardi di metri cubi all'anno". Inoltre, conclude, "tutti i più grandi enti finanziari internazionali sono impegnati a dare i propri prestiti per entrare nel finanziamento di queste opere: oltre alla Bers, anche la Bei , la Banca Mondiale, la Banca asiatica per lo sviluppo delle infrastrutture e la Banca Asiatica di Sviluppo (ADB)".