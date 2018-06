Tap: al via nuovi voli Firenze-Lisbona

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - Continua la strategia di crescita di Tap Air Portugal che da ieri ha ampliato ulteriormente il network inaugurando il nuovo collegamento diretto Firenze-Lisbona con 10 frequenze settimanali. Un Embraer 190 con livrea TAP Air Portugal, della capacità di 106 passeggeri, in arrivo da Lisbona è stato accolto ieri all'aeroporto di Firenze con la suggestiva cerimonia del water cannon. "Per un'amante della Toscana come me, è un sogno compiuto veder atterrare un aeromobile Tap a Firenze. Embraer è l'aereo perfetto per servire questa rotta che avvicina non solo il Portogallo ma anche Brasile, Stati Uniti e Africa. L'Italia è in continua crescita per Tap e questo nuovo volo è emblematico dei grandi investimenti, sia leisure che business, sia per l'outgoing che per l'incoming", ha affermato Araci Coimbra, Director Southern Europe di TAP Air Portugal. "La nuova rotta per Lisbona -ha dichiarato Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti- è il tassello che mancava all'aeroporto di Firenze per completare la rete dei grandi hub europei collegati con la città. Si tratta di una destinazione di grande importanza poiché consentirà di connettere la Toscana a un hub in grado di offrire collegamenti in particolare con Africa e Sud America. E' l'ennesima testimonianza dell'appeal dell'aeroporto di Firenze e del ruolo strategico dello scalo nello sviluppo dell'economia del territorio?.