Tap: al via nuovi voli Firenze-Lisbona (2)

(AdnKronos) - "L'arrivo di Tap Air Portugal in Toscana, con il collegamento Firenze-Lisbona, rappresenta un tassello importante per la strategia di incoming turistico della nostra regione dai mercati internazionali. Sarà molto più facile e più breve arrivare in Toscana via Lisbona dai mercati sudamericani e statunitensi; in particolare, il nuovo collegamento ci permetterà di essere raggiungibili con semplicità dal Brasile, uno dei mercati dove la Toscana del turismo è più apprezzata", ha commentato Stefano Ciuoffo, Assessore al Turismo della Regione Toscana. La nuova rotta di Tap, servita ora per la prima volta nella storia, si aggiungerà ai voli già operati da Roma, Milano, Bologna e Venezia verso l'hub di Lisbona, rafforzando la leadership del vettore nei collegamenti tra Italia e Portogallo e rendendo ancora più semplici i viaggi in prosecuzione via Lisbona verso le tante destinazioni TAP servite direttamente: 10 in Brasile, Venezuela, 5 destinazioni in America del Nord e 16 in Africa.