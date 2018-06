Taormina: al Timeo apre Otto Geleng, solo 100 giorni per un ristorante esclusivo

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Solo cento giorni per immergersi nell'atmosfera delle ville siciliane di un tempo e assaporare una cucina dove tradizione e modernità esaltano le migliori materie prime che l'isola offre. Si chiama 'Otto Geleng' ed è il nuovo ristorante esclusivo inaugurato dal Belmond Grand Hotel Timeo di Taromina in occasione dei suoi 145 anni di attività. Un ristorante che rimarrà aperto solo 100 giorni - dal 7 giugno al 15 settembre - e che vuole essere un omaggio al pittore tedesco Otto Geleng che per primo vide in Taormina una meta di alto livello turistico e convinse, nel 1873, la famiglia La Floresta ad aprire il Timeo. Un luogo esclusivo che rappresenta un motivo di viaggio a sé, accessibile solo a cena e per un massimo di sedici commensali che siano ospiti dell'albergo o viaggiatori particolarmente esigenti. L'atmosfera ricorda le ville siciliane di un tempo: solo otto tavoli incorniciati in un terrazzo fiorito di buganvillee e affacciati sulla baia di Naxos e sull'Etna. La mise en place non è da meno. Il tovagliato è in originale sfilato siciliano e interamente realizzato a mano dalle discendenti della scuola di ricamo Mabel Hill di Taormina, a ricordare i corredi che le ragazze di buona famiglia ricevevano in dote prima del matrimonio per le grandi occasioni.