T.Imerese: Stancanelli (Fdi), Blutec? Rischio emergenza sociale

Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - "Quanto sta accadendo a Termini Imerese desta molta preoccupazione perché la vicenda rischia di trasformarsi in una nuova drammatica emergenza sociale. Centinaia di lavoratori attendono da anni col fiato sospeso di conoscere il loro futuro. Oggi questo nuovo slittamento non lascia presagire nulla di buono". Così Raffaele Stancanelli, candidato di Fratelli d'Italia alla Camera in Sicilia, commenta lo slittamento di un anno, annunciato dalla Blutec, per il rientro di tutti i lavoratori. "Non capiamo - aggiunge - come i governi nazionale e regionale di centrosinistra si siamo potuti fidare di un'azienda che ha 130 milioni di euro di debiti. Intanto, aspettiamo di sapere come la Blutec abbia speso gli oltre 20 milioni di euro ricevuti da Invitalia. Nel frattempo, desidero esprimere tutta la mia concreta solidarietà e disponibilità alle famiglie interessate: vigileremo su ogni passaggio per dare uno sbocco a questa delicata vertenza".