T.Imerese: sindaco scrive a Di Maio, guidi soluzione per vertenza Blutec

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Il sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta lancia un appello al neo ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio "affinché, dopo un lungo periodo di stallo che ha coinciso con la crisi di governo, la politica torni ad occuparsi, con la massima attenzione, di una delle vertenze nazionali più datate", quella Blutec-Fiat. Il primo cittadino ha scritto una lettera al neo ministro in vista del nuovo incontro fissato al Mise per il 12 giugno, sottolineando come la "sua presenza sarebbe non soltanto di conforto ma, sono certo, contribuirebbe a restituire fiducia nel futuro". Sul tavolo il recente provvedimento di Invitalia con cui si è richiesta a Blutec la restituzione dei circa 20 milioni di euro già erogati per il primo step del programma di reindustrializzazione e ricollocamento di tutto il personale che si sarebbe dovuto definire entro dicembre 2018. A Di Maio la richiesta di "individuare, definitivamente, ogni utile soluzione per garantire un futuro sereno a tutti lavoratori, compresi quelli dell'indotto". Il M5S, aggiunge Giunta, "nel mezzogiorno, ed in particolare nella nostra città, ha raccolto un ampissimo consenso. Ci auguriamo che la fiducia riposta venga ripagata dalle istituzioni con la dovuta attenzione per un dramma sociale che sta assumendo i contorni della farsa".