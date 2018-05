Strage di Erba, è morto Carlo Castagna

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - E' morto Carlo Castagna, l'uomo che nella strage di Erba (Como) ha perso la moglie Paola, la figlia Raffaella e il piccolo nipote Youssef. L'uomo si è spento nella notte assistito dai figli Pietro e Giuseppe. Fu Carlo Castagna, subito dopo la strage del dicembre 2006, a 'scagionare' il genero Azouz Marzouk su cui puntavano le indagini e fu lui, a un anno da quella strage che vede all'ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi, a perdonare la coppia di assassini. Sotto i colpi di spranghe e coltelli morì anche Valeria Cherubini, si salvò per miracolo il marito Mario Frigerio, testimone oculare di quei delitti nella corte di via Diaz. "Oggi papà ci ha lasciati - scrivono i figli -. Ne abbiamo passate tante insieme, ma tu eri per noi sempre una guida, un esempio da seguire e da ammirare, e pur sapendo che adesso sarai felice perché hai ritrovato la tua Polly, Raffaella e il piccolo Fefè a noi lasci una voragine di vuoto immensa e ci mancherai infinitamente. Riposa in pace papà".