StopIncendi2018, una campagna per la tutela dei boschi

Roma, 12 giu. - (AdnKronos) - ?Incendi boschivi e prevenzione: intelligence, tecnologia e presidi agricoli per la tutela dei boschi e delle Aree Protette italiane". E' questo il titolo del convegno promosso da Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto al Senato, in collaborazione con la Fondazione UniVerde e Teleambiente, in programma domani a Roma ore 10, alla Sala Caduti di Nassirya presso il Senato della Repubblica (Piazza Madama). In occasione dell'evento, di cui Adnkronos - Prometeo è media partner, verrà presentata la campagna #StopIncendi2018 con il testimonial Jimmy Ghione. All'incontro parteciperanno i ministri dell'Ambiente, Sergio Costa, e delle Politiche Agricole, Marco Centinaio, insieme a: Loredana De Petris, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, Antonio Ricciardi, comandante dei Carabinieri forestale, Paola Nungnes, componente della commissione Ambiente al Senato e Stefano Masini, responsabile ambiente Coldiretti.