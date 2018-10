State Street: Angela Summonte nominata senior vice president

Milano, 2 ott. (AdnKronos) - Angela Summonte è stata nominata senior vice president e responsabile asset owner e official institutions sector solutions per Europa, Medio oriente e Africa di State Street. Lo rende noto la società, precisando che la manager, dalla sede di Francoforte, risponderà direttamente a Maria Cantillon, responsabile sector solutions per l'area Emea. "Sono certa -afferma Cantillon- che la significativa esperienza di Angela nell'area commerciale e la profonda conoscenza dei nostri clienti e dei trend di settore porteranno a nuove opportunità nei business asset owner e official institutions nell'area Emea". Inoltre, "le competenze specifiche sviluppate da Angela ci aiuteranno a continuare a offrire un servizio di altissima qualità e soluzioni innovative ai nostri clienti attuali e potenziali". Nel suo nuovo ruolo, Angela Summonte avrà la responsabilità di guidare la strategia commerciale della società nei settori asset owner e official institutions all'interno dell'area Emea. Lavorerà a stretto contatto con il team di sviluppo prodotti per migliorare l'attuale offerta di State Street nelle aree di business global exchange, global markets e global services per i clienti attuali e prospect. E supervisionerà il lavoro dei team di asset owner e official institutions sector solutions a livello regionale. Prima di approdare a State Street, la manager ha lavorato presso la branch tedesca di Bnp Paribas securities services per 14 anni, ricoprendo diversi ruoli sia nella banca sia nei settori global custody e fund administration.