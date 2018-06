Roma, 16 giu. (AdnKronos) - "Basta falsità contro Virginia Raggi. Non è coinvolta nell'inchiesta che, come ha spiegato la Procura, non riguarda atti del Comune di Roma. Inoltre M5S non ha ricevuto alcun finanziamento lecito o illecito da Parnasi. Stop al fango!" Lo scrive in un tweet Maria Edera Spadoni, parlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Camera.