Roma, 17 giu. (AdnKronos) - "Venga il ministro della Giustizia in aula a raccontare chi è Lanzalone, che rapporti ha con lui". Lo dice Matteo Renzi a In mezz'ora in più. I 5 Stelle "sono moralisti senza morale, ci hanno fatto la morale per anni e invece sono come tutti gli altri, anzi un po' peggio...".