Stadio Roma: Gasparri, Raggi e Lanzalone devono rispondere a tante domande

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - ?A che titolo Lanzalone si occupava di progetti urbanistici, cubature di palazzi, stadio e quant'altro nel comune di Roma? Chi erano stati i capi supremi dell'area grillina che avevano designato costui ad occuparsi di queste cose senza avere apparentemente alcun titolo? È lecito, come ha detto il capo politico dei grillini, attribuire una società quotata come premio per non chiare funzioni svolte dal già citato Lanzalone? Come sono compatibili queste modalità d'azione, tutte da verificare, con i principi di trasparenza, democrazia diretta, uno vale uno e quant'altro più volte affermato dal movimento grillino?". Lo chiede il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Rivolgo pubblicamente queste domande -aggiunge- a Virginia Raggi e agli altri esponenti del suo movimento. Ma ne abbiamo tante ancora da fare. Si preparino le riposte, per evitare di dire cose diverse in televisione ed in Procura. Anche queste versioni mutevoli sono ormai agli atti della memoria collettiva".