Roma, 20 giu. (AdnKronos) - "Se sul caso Roma abbiamo una colpa è di esserci fidati dell'avvocato sbagliato, quanti italiani siano in compagnia nostra non lo so. Però una cosa c'è da dire sul caso Roma, noi siamo stati gli unici a non prendere un euro, tutte le altre forze politiche hanno preso soldi da Parnasi e noi veniamo trattati come criminali e gli altri sono quelli che ci accusano?". Così Luigi Di Maio, ospite di Coffee break su La7.