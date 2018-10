Sport: domani a Milano il digital personal coach con Sofia Goggia

Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Come 'allenare' i giovani per affrontare il futuro con successo sarà il tema dell'incontro che domani, martedì 9 ottobre dalle ore 16 alle 18.30, sarà ospitato a Milano all'interno della Microsoft House, in via Pasubio 21. A confrontarsi su "come le principali traiettorie tecnologiche stanno ridisegnando il nostro contesto economico e sociale" e sul ruolo dello sport agonistico, nell'educazione e sviluppo del Growth mindset e dell'antifragilità ci saranno Sofia Goggia campionessa olimpica di Discesa libera 2018 e vincitrice Coppa del Mondo di Discesa libera 2018; Giuseppe Vercelli responsabile Area psicologica della Juventus e ideatore del modello Sfera; Ivan Mazzoleni Business Digital Transformation Lead in Microsoft e presidente Prato Nevoso Team e Claudio Ravetto ex direttore tecnico squadre nazionali Fisi. Nell'occasione ci sarà la presentazione del primo prototipo di SPhERE il digital personal coach.