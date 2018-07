Spazio: Thales Alenia firma memorandum con SwRi per dirigibile Stratobus

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), azienda leader del mercato satellitare, nella realizzazione di sonde scientifiche e di infrastrutture orbitali, nonché l'azienda che sta sviluppando StratobusTM, e Southwest Research Institute (SwRI), istituto riconosciuto a livello internazionale nella ricerca e sviluppo, hanno siglato un Memorandum di Intesa (MdI) per cooperare allo sviluppo del dirigibile StratobusTM. Mentre Thales Alenia Space continua nel design e nella progettazione della sua piattaforma ad elevata altitudine (HAPS) di StratobusTM, SwRI, grazie alla sua esperienza nell'ambito di tecnologie ?più leggere dell'aria?, sarà di supporto a Thales Alenia Space fornendo assistenza tecnica. ?Sono davvero contento che SwRI coopererà con il team StratobusTM ? ha dichiarato Guy Boullenger, Vicepresidente Sviluppo StratobusTM in Thales Alenia Space - La loro esperienza ottenuta grazie ad una esperienza pluriennale nella costruzione e operatività di mongolfiere e dirigibili, rappresenta un valore che si aggiunge ai nostri sforzi di raggiungere gli obiettivi per StratobusTM". Thales Alenia Space e SwRI hanno stabilito un gruppo di lavoro congiunto per gestire le loro attività di cooperazione mentre il progetto StratobusTM continua ad andare avanti".