Sostenibilità: Mercati (Aboca), in finanza italiana sempre più diffusi criteri Esg

Milano, 28 set. (AdnKronos) - Anche nella finanza italiana si stanno diffondendo i criteri della Esg, la Environmental, Social and Governance, e si diffonderanno sempre più in futuro. Lo afferma Massimo Mercati, amministratore delegato di Aboca, a margine della prima giornata di 'A seminar la buona pianta', il festival organizzato a Milano dalla società "A Piazza Affari -spiega Mercati- inizia, anche se ancora timidamente, a vedersi applicato nella valorizzazione delle aziende il filtro della cosiddetta Esg, la Environmental, Social and Governance, dove non si chiede solo più l'analisi della governance ma anche dell'impatto per qualificare il target di investimento dei grandi fondi. Quindi qualcosa sta accadendo, noi siamo convinti, ma non potrebbe essere diversamente, che in futuro questo assumerà sempre più importanza".