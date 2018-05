Sostenibilità: Milano e Politecnico insieme per area metropolitana ‘green’

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Più verdi, vivibili e resilienti. Così saranno la Milano del 2030 e la sua area metropolitana negli obiettivi del nuovo Piano di Governo del Territorio cui il Comune sta lavorando. Se ne è parlato alla Triennale di Milano, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e dell'assessore all'Urbanistica, Pierfrancesco Maran nel corso del secondo incontro, inserito nel palinsesto dell'Arch Week, del ciclo Milano 2030 organizzato dall'amministrazione per raccontare il futuro urbanistico della città. "Terreni agricoli, parchi, giardini, alberi e verde diffuso, nelle strade e sui palazzi, pubblico e privato. Su come rendere la città più green abbiamo le idee chiare e il Piano di Governo del Territorio, che abbiamo iniziato a presentare con questi incontri pubblici, è espressione della nostra volontà. Gli interventi in esso contenuti illustrano le grandi trasformazioni della città in cui il verde è davvero protagonista. Il 65 per cento della superficie degli ex scali ferroviari sarà destinata a parco, come il 50 per cento della Goccia della Bovisa", ha detto Sala. "Salvaguarderemo tre milioni di metri quadrati di aree agricole libere che restituiremo alle coltivazioni e al verde. Milano non ha intenzione di fare la guerra alle nuove costruzioni, ma nessun edificio o quartiere nascerà o sarà riqualificato senza verde. Vogliamo rigenerare la città anche sotto questo punto vista, affinché possa identificarsi, come accade per altre grandi città del mondo, con i suoi parchi urbani", ha aggiunto. Tra gli obiettivi di sostenibilità di qui al 2030 c'è l'impegno a lavorare per la nascita del grande Parco Metropolitano, da realizzarsi attraverso la connessione ecologica tra il Parco Nord e il Parco Sud.