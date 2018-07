Sondrio: turbative in gara d’appalto e altri reati, 9 persone arrestate

Milano, 10 lug. (AdnKronos) - Nove persone sono finite agli arresti domiciliari al termine di una operazione denominata 'Green', condotta dalla questura di Sondrio che ha portato alla luce una serie di turbative di gare di appalto pubbliche. Tra gli arresti, sei sono stati eseguiti in provincia di Sondrio, uno a Lecco, uno a Firenze e un altro a Napoli. L'attività investigativa è stata condotta dalla polizia e coordinata dalla procura di Sondrio. Le indagini, svolte dalla squadra mobile coordinata e diretta dal procuratore Claudio Gittardi e dal sostituto procuratore Stefano Latorre, sono scattate nel 2016 e hanno permesso di accertare il coinvolgimento di pubblici funzionari ed imprenditori, responsabili a vario titolo in reati contro la Pubblica amministrazione nell'ambito di procedure di gara indette dalla Secam, società pubblica che in provincia di Sondrio riveste un ruolo strategico nel settore idrico, dell'ecologia e della tutela dell'ambiente, addetta al servizio di raccolta, trasformazione e smaltimento rifiuti, alla manutenzione di aree verdi ed alla gestione delle reti idriche. Numerose le ipotesi di reato accertate, tra turbativa d'asta, corruzione truffa e peculato, commesse a partire dal 2014, che hanno riguardato forniture di mezzi speciali per la raccolta e smaltimento dei rifiuti e pulizia di strade, la manutenzione delle aree verdi cittadine e la manutenzione delle reti idriche. Sono in corso perquisizioni domiciliari e presso le società in varie province italiane.