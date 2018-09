Sole e bora nel weekend

Weekend assolato sull'Italia. Sul nostro Paese è presente un campo di alta pressione che porta condizioni stabili dell'atmosfera con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso del weekend la pressione tenderà a diminuire. Ma oggi si verificherà una nuova irruzione di venti di Bora, prevalentemente asciutti, fanno sapere gli esperti de www.iLMeteo.it: il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, mentre le temperature massime cominceranno a diminuire al Nordest. DOMENICA - I venti freschi Nordorientali causeranno un generale calo termico su tutte le regioni con valori massimi di poco sopra i 20-22°C, valori notturni di poco oltre i 10°C in pianura ed estese gelate notturne sopra i 900-1000 metri, ma il cielo continuerà ad essere sereno o poco nuvoloso. LUNEDì - La pressione cederà su tutto il Paese per l'arrivo repentino di un vortice ciclonico che prenderà vita nei pressi del Mar Ligure causando una fase di maltempo che potrebbe perdurare per più giorni.