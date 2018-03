Snam: Alverà, già definito accordo di massima con Sgi

Londra, 14 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo definito un accordo di massima con Sgi che andremo poi a dettagliare nei prossimi giorni. Avremo la maggioranza di un veicolo congiunto: così come in altri paesi in Francia, l'Austria, non ci dispiace avere dei soci, non necessariamente dobbiamo fare tutto noi, quello che ci interessa è avere un sorta di leadership industriale". Ad affermarlo è l'ad di Snam, Marco Alverà commentando il progetto che porterà il metano in Sardegna. "Dopo l'accelerazione delle settimane scorse -sottolinea- contiamo di iniziare la fase di studio di dettaglio nel corso di quest'anno con la possibilità di partire nei prossimi mesi con gli investimenti".