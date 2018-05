Sinistra: domani Direzione nazionale Si

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - La direzione nazionale di Sinistra Italiana si riunirà domani sabato 19 maggio 2018 Roma, presso il Centro Congressi Palestro (Via Palestro, 24), dalle ore 10 alle ore 17 circa. Si legge in una nota. Al centro della discussione, che sarà aperta da una relazione di Nicola Fratoianni, la valutazione della situazione politica alla vigilia della formazione del nuovo governo, le prospettive a sinistra e la nomina della nuova segreteria nazionale di Sinistra Italiana. Il segretario nazionale Nicola Fratoianni, interverrà poi domenica 20 maggio 2018 alla 1^ Assemblea Nazionale di Diem25 - Italia che si terrà a Roma presso lo Spin Time di Via Santa Croce in Gerusalemme 42 a partire dalle ore 10.